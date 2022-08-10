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Oytun Erbaş gece kulübüne gitti, o sözleri olay oldu: Atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme

10.08.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 pandemisinin başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu defa sosyal medyada paylaşılan bir videosuyla dikkat çekti. Ankara'da bir gece kulübünde sahne alan şarkıcıyı dinlemeye giden Erbaş'ın "Atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme" sözleri olay oldu.

Oytun Erbaş gece kulübüne gitti, o sözleri olay oldu: Atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme

Doç. Dr. Oytun Erbaş "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" sözleriyle pandeminin ilk zamanlarında en fazla konuşulan isimlerden olmuştu. Sağlık konusunda farklı düşünceleriyle dikkat çeken Erbaş'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu da olay oldu.

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"DOKTOR BENİ DİNLEMEYE GELİYOR"

Oytun Erbaş'ın, Ankara'daki bir gece kulübünde sahne alan bir şarkıcı Alican Erkal'ı dinlemeye gittiği görüntüleri Twitter'dan paylaşıldı.

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Videoda şarkıcı, Erbaş'a "Doktor beni dinlemeye geliyor. Bu bilimin hali ne olacak hocam?" sorusunu yöneltti.

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Doç. Dr. Erbaş ise "Abi atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme." yanıtını verdi.

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pavyonun adıda gece kulübü olmuş vah vah

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