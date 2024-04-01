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  4. "Oyumu Murat Bey'e verdim fakat..." diyerek açıkladı! Tuğba Ekinci: Kahin gibi hislerim var

"Oyumu Murat Bey'e verdim fakat..." diyerek açıkladı! Tuğba Ekinci: Kahin gibi hislerim var

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 08:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'u geride bırakarak yeniden kazandı. Seçimden sonra paylaşım yapan şarkıcı Tuğba Ekinci ise oyunu kime verdiğini açıklayarak ilginç sözler söyledi.

Sosyal medyada her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini gösteren Tuğba Ekinci seçimlerden sonra bir açıklama yaptı. Oyunu verdiği adayı seçim sonrası açıklayan şarkıcı ilginç sözler söyledi.

Ekinci açıklamasında "Kahin gibi hislerim var. İstanbul'da deprem olmayacak dediğimde de alay etmişti. Ben oyumu Murat Bey'e verdim fakat Ekrem Bey kazanacak bu benim içime doğan. Ben Murat Bey'in kendisini sevdim şans verilmesini isterim" dedi.

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Tuğba Ekinci Murat Kurum için "Farklı bir insan bence çok farklı" ifadelerini kullandı.

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