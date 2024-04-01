"Oyumu Murat Bey'e verdim fakat..." diyerek açıkladı! Tuğba Ekinci: Kahin gibi hislerim var

Sosyal medyada her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini gösteren Tuğba Ekinci seçimlerden sonra bir açıklama yaptı. Oyunu verdiği adayı seçim sonrası açıklayan şarkıcı ilginç sözler söyledi.

Ekinci açıklamasında "Kahin gibi hislerim var. İstanbul'da deprem olmayacak dediğimde de alay etmişti. Ben oyumu Murat Bey'e verdim fakat Ekrem Bey kazanacak bu benim içime doğan. Ben Murat Bey'in kendisini sevdim şans verilmesini isterim" dedi.

Tuğba Ekinci Murat Kurum için "Farklı bir insan bence çok farklı" ifadelerini kullandı.





