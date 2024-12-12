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Oyun oynamak istemişti! Evde bulduğu silahı oyuncak zanneden 2 buçuk yaşındaki çocuk uyuyan annesini vurarak öldürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 15:23
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki anne Jessinya Mina, 2 buçuk yaşındaki oğlunun evde bulduğu silahla vurularak öldürüldü. Mina'nın sevgilisine ait olan silahı alan küçük çocuk oyuncak zannettiği tabanca ile uyuyan annesine nişan aldı ve 22 yaşındaki kadın göğsünün üst bölgesinden vurularak hayatını kaybetti.

Oyun oynamak istemişti! Evde bulduğu silahı oyuncak zanneden 2 buçuk yaşındaki çocuk uyuyan annesini vurarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan son derece trajik olay dünya basınında kendisine geniş yankı buldu. 22 yaşındaki Jessinya Mina, Fresno bölgesindeki apartman kompleksinde sekiz aylık bebeği, iki buçuk yaşındaki çocuğu ve 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez ile birlikte yaşıyordu. Sanchez'in dikkatsiz bir şekilde yatak odasında ortada bıraktığı 9 mm'lik tabanca Mina'nın 2 buçuk yaşındaki oğlunun eline geçti.

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GÖĞSÜNDEN VURULDU

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Polis yaptığı açıklamasında Mina'nın uyuduğu sırada 2 buçuk yaşındaki oğlunun ateşlediği silahla göğsünden vuruldu. Mina kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Sanchez gözaltına alındı. Polis, silahın bulunduğunu ve delil olarak ele geçirildiğini söyledi. Polis sorgusunun ardından Sanchez, çocuk istismarı ve suç teşkil eden silah saklama suçlarından dolayı Fresno İlçe Hapishanesi'ne gönderildi.

"EVDE SİLAH BULUNDURMASINI İSTEMİYORDU"

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Kurbanın kız kardeşi Jessica Rodriguez, kız kardeşi Mina'nın evde silah bulundurulmasını istemediğini söyleyerek, "Şimdi erkek arkadaşının dikkatsizliği, kibri, sorumsuzluğu ve kız kardeşimin evinde asla silah bulundurmaması yönündeki isteğini ihmal etmesi yüzünden onu sonsuza kadar kaybettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Kaliforniya
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