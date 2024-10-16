Damadın komik düğün dansı görenleri şaşkına çevirdi! Gelin ne yapacağını bilemedi: "Gelinin yerine utandım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir düğün töreni komik anlara sahne oldu.

Gelin Lexi Wilson-Heinrich, konukların kahkahalara boğulduğu sırada, sandalyede oturmuş, ellerini yüzüne koymuş bir şekilde damat ve arkadaşlarının hazırladığı dans kareografisini izledi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelinin yerine ben utandım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu damat ve sağdıçlar, gelinini bir düğünde gördüğüm en komik koreografili dansla şaşırttı! Baştan sona izleyin! Gülmekten ağladım!" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinin yerine ben utandım" yorumunda bulundu.