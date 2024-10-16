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  4. Damadın komik düğün dansı görenleri şaşkına çevirdi! Gelin ne yapacağını bilemedi: "Gelinin yerine utandım"

Damadın komik düğün dansı görenleri şaşkına çevirdi! Gelin ne yapacağını bilemedi: "Gelinin yerine utandım"

16.10.2024 09:49
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.10.2024 09:49
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Teksas'ın Gunter kentinde gerçekleşen bir düğün töreni oldukça ilginç anlara sahne oldu. Damat Hunter Heinrich ve arkadaşları gelini şaşırtmak için tuhaf bir dans gösterisine imza attı. Gelin ise o anları sahneye konulan bir sandalyeye oturarak utanarak izledi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir düğün töreni komik anlara sahne oldu.

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Gelin Lexi Wilson-Heinrich, konukların kahkahalara boğulduğu sırada, sandalyede oturmuş, ellerini yüzüne koymuş bir şekilde damat ve arkadaşlarının hazırladığı dans kareografisini izledi.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelinin yerine ben utandım" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu damat ve sağdıçlar, gelinini bir düğünde gördüğüm en komik koreografili dansla şaşırttı! Baştan sona izleyin! Gülmekten ağladım!" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelinin yerine ben utandım" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin damat
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