Hapishanede şaşırtan olay! Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi: "Hiç fiziksel olarak bana dokunmadı"

MYNET|DIŞ HABERLER Geçtiğimiz yıl kocasını öldürdüğü iddiasıyla Turner Guilford Knight Islah Merkezi'nde tutulan 29 yaşındaki Daisy Link, bu Haziran ayında bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve bebeğin 23 yaşındaki mahkum Joan Depaz'a ait olduğunu iddia etti. WVSN'ye göre, alışılmadık gebe kalma olayının Link ve Depaz'ın hücrelerinin havalandırma delikleri üzerinden yaptıkları konuşmalar sonucunda başladığı bildirildi.

"AYNI ODADA GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Link, yayına yaptığı açıklamada, "Uzun süre izolasyonda kaldığınızda, saatlerce bu kişiyle konuşmaya başlıyorsunuz, biliyorsunuz, sanki o kişiyle aynı odadaymışsınız gibi hissediyorsunuz." dedi. İkili konuşmalarının sonucunda bir çocuk sahibi olmak istediklerine karar verdi. Ancak ikilinin fiziksel olarak yanyana gelmesi mümkün değildi ve onlarda ilginç bir hamile kalma yöntemi buldular. Babalığa gönül veren

Depaz'ın, menisini Link'e gönderdiği, Link'in de meniyi bir ay boyunca her gün, günde beş kez kendisine enfekte ettiği iddia ediliyor.

FİZİKSEL ETKİLEŞİMİ REDDEDİYORLAR

İkisi hücrelerinin bir hava deliğiyle birbirine bağlı olduğunu fark ettikten sonra ilginç planlarını devreye soktu. Depaz yaptığı açıklamada, "Ona arkadaşlarımdan birinin bana havalandırma deliğinden gösterdiği bir yolu anlattım. Çünkü havalandırma deliği aslında L şeklinde. Doğrudan havalandırma deliğime düşüyor. Odasından havalandırma deliğine bir kalem atabilir ve kalem doğrudan havalandırma deliğime düşer." dedi.

Depaz'ın kendisine her gün spermini gönderdiğini söyleyen Link ise, "Spermi neredeyse bir sigara gibi sarıyordu ve havalandırmada bulunan hattımıza bağlıyordu ve ben de onu çekiyordum. Mantar enfeksiyonu aplikatörlerinin içine yerleştirdim ve sonra uygulamaya başladım. Hiç fiziksel olarak bana dokunmadı" diye konuştu.

İkili hiçbir şekilde fiziksel olarak yanyana gelmediklerini söylerken Link'in ailesi, Link'in "bir lütuf" ve "mucize bebek" olarak adlandırdığı bebeğe bakıyor. Her iki mahkum da hala gözaltında ve davalarını bekliyor.