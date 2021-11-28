Oyun platformlarına siber saldırılar devam ediyor

Şimdi ise Blizzard’ın oyun istemcisi Battle.net yoğun bir saldırı altında. Bu siber saldırıların DDoS türünde olduğu söyleniyor. Oyun dünyasının en popüler tekniklerinden bir tanesi olan DDoS, sunucuları tamamen çökertme potansiyeline sahip. Bu tür saldırılar genellikle erişimi tamamen kesiyor.

Oyun platformlarına yönelik yaşanan bu tür siber saldırıların sayısındaki artış elbette kendiliğinden olan bir durum değil. Bildiğiniz üzere dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birisi de hiç şüphesiz oyun sektörü. Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi devasa şirketler oyun pastasından mümkün olduğunca fazla pay almaya çalışıyor.

Bilgisayar korsanlarının hedef noktalarından bir tanesinin oyun sektörü olmasının nedeni bu. Blizzard saldırısı ile birlikte bilgisayar korsanları kullanıcıların verilerini çalmaya çalıştı. Ancak şirket buna izin vermedi. Overwatch ve Call of Duty: Warzone gibi birçok oyuna erişim sağlanamadı. Oyun platformlarına saldırılar tüm oyunları kilitleyebiliyor.

Kullanıcı verilerinin peşine düşen bilgisayar korsanları bazen Twitch sitesinde olduğu gibi başarılı oluyor. Ancak çoğu zaman şirketlerin güvenlik duvarı ile karşı karşıya kalıyorlar.

OnlyFans hesabı açan kadın polis zengin oldu



