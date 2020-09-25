Oyuncu Bülent Şakrak’tan Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde anlamlı paylaşım!

Star TV ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisinde Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak dizi çekimleri için Bodrum’a yerleşti. Eşinden ayrı kalmak istemeyen oyuncu Ceyda Düvenci kızı Melisa ve oğlu Okan Ali’yi de yanına alarak Bodrum’da kendilerine sakin bir hayat kurmayı seçti. Bodrum’da düzenli ve huzurlu bir yaşamın temellerini atan ünlü çift birbirlerine olan aşklarını sık sık Neşet Ertaş sözleriyle anlatmayı tercih ediyordu. ‘Neşet Dede’ olarak hitap ettiği halk ozanının ölüm yıldönümünde ünlü oyuncu duygusal bir paylaşım yaptı.

‘SU GİBİ UYU’

Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde ünlü oyuncu Bülent Şakrak türkülerin usta ismini minnetle andı. Neşet Ertaş’ın ‘Ölümsüz Türküler 1’ plağıyla çekilen bir pozunu paylaşan Şakrak, “Sen bizim ‘iyi ki’mizsin Neşet Dede. Su gibi uyu. Seni çok seviyoruz” notunu düştü. Bülent Şakrak’ın paylaştığı karede Ceyda Düvenci’nin ilk evliliğinden doğan kızı Melisa ve oğulları Okan Ali’nin olması takipçilerini duygulandırdı.

Şakrak ailesinin minik üyelerinin Neşet Ertaş plağına olan bakışları takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bülent Şakrak’ın paylaşımına Neşet Ertaş’ın sözleriyle binlerce yorum yağdı.

