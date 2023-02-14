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Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi günlerdir enkazdaydı! Acı haber geldi

14.02.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın Hatay'da yaşayan annesi de depremde enkaz altında kalmıştı. Günlerdir enkazda olan oyuncunun annesinden acı haber geldi.

Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi günlerdir enkazdaydı! Acı haber geldi

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler on ilde büyük yıkıma neden oldu. Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın Hatay'da yaşayan annesi de depremde enkaz altında kaldı. Günlerdir anneleri için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan oyuncu çift, kötü haberi duyurdu.

Günlerdir enkazdaki kayınvalidesi için yardım çağrısında bulunan Başak Gümülcinelioğlu, önceki gün yapılan çalışmalarda bir kişiden ses alındığını göçük altından çıkarılmaya çalışıldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Süreçle ilgili en başından beri sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, acı haberi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Gümülcinelioğlu, "Annemizi kaybettik... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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