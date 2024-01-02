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Oyuncu Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti: Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

02.01.2024 13:19 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti. Karayel annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Karayel, "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

emre karayel annesi

Annesinin vefatıyla yıkılan ünlü oyuncu Emre Karayel iki yıl önce de babası hayatını kaybetmişti.

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