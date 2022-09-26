Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son zamanlarda ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Gizem Güneş, sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinden sonra Adı Sevgi dizisinde rol alan Güneş, son pozuyla olay oldu.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi.

Oyuncu hem güzelliği hem de düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

30 Kasım 1995 doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Feride, Adı Sevgi dizisinde Elif rolünü canlandırdı.

İşte Instagram pozlarından bazıları...





