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  4. Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

26.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Sevgi, Binbir Gece, İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda rol alan Gizem Güneş, Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisiyle oyunculuk kariyerinde başarı elde etti. Güneş, ekran önü çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye başladı.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son zamanlarda ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Gizem Güneş, sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinden sonra Adı Sevgi dizisinde rol alan Güneş, son pozuyla olay oldu.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu hem güzelliği hem de düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

30 Kasım 1995 doğumlu Gizem Güneş 27 yaşındadır.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nde aldı.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Feride, Adı Sevgi dizisinde Elif rolünü canlandırdı.

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

İşte Instagram pozlarından bazıları...

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Oyuncu Gizem Güneş yarım üstüyle poz verdi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı

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