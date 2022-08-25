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  4. Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi! "Kırmızının en iyi tonu"

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi! "Kırmızının en iyi tonu"

25.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan oyuncu Gonca Vuslateri son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. Yıllarca farklı projelerle ekran önüne gelen Vuslateri, cesur pozuyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi! "Kırmızının en iyi tonu"

Anne, Yalan Dünya, Hedefim Sensin gibi yapımlarda rol alan Gonca Vuslateri, 1998 yılından beri oyunculuk kariyerinde aktif olarak yer alıyor. Birden fazla başarılı projede yer alan Vuslateri, sosyal medya pozlarıyla da ilgi çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Göğüs dekolteli poz veren Gonca Vuslateri, takipçilerinin beğenisini topladı.

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Kırmızı rujuyla da dikkat çeken oyuncu, "Kırmızının en iyi tonu", "Çok güzelsin Gonca'm" gibi yorumlar aldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'nin oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Dizi, sinema projelerinin yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda tiyatro alanında aktifti.

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi!

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Oyuncu Gonca Vuslateri anne
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