Oyuncu Gonca Vuslateri göğüs dekolteli poz verdi! "Kırmızının en iyi tonu"

Anne, Yalan Dünya, Hedefim Sensin gibi yapımlarda rol alan Gonca Vuslateri, 1998 yılından beri oyunculuk kariyerinde aktif olarak yer alıyor. Birden fazla başarılı projede yer alan Vuslateri, sosyal medya pozlarıyla da ilgi çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Göğüs dekolteli poz veren Gonca Vuslateri, takipçilerinin beğenisini topladı.

Kırmızı rujuyla da dikkat çeken oyuncu, "Kırmızının en iyi tonu", "Çok güzelsin Gonca'm" gibi yorumlar aldı.

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'nin oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.

Dizi, sinema projelerinin yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda tiyatro alanında aktifti.





