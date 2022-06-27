Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi! "Su gibi"

Gönül İşleri, Yalan Dünya, Hedefim Sensin, Her Şey Dahil gibi birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan 35 yaşındaki Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Havuz pozunu paylaşan ünlü oyuncu mayosuyla poz verdi.

GONCA VUSLATERİ'DEN MAYOLU POZ

Yılların oyuncusu Gonca Vuslateri mayolu pozuyla yaklaşık 12 bin beğeni aldı.

O poza Vuslateri'nin takipçileri, "Su gibi", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Vuslateri ilkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi aldı.

1998 yılında yayınlanan Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Sonrasında birçok dizi, sinema, tiyatro projesinde yer alarak ekranların tanınan simalarından biri oldu.





