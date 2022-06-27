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Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi! "Su gibi"

27.06.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu kimliğiyle tanınan ve yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri olan Gonca Vuslateri, havuz kenarından poz verdi. Havuzdan mayolu poz paylaşan ünlü oyuncuya takipçileri beğenilerini ihmal etmedi.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi! "Su gibi"

Gönül İşleri, Yalan Dünya, Hedefim Sensin, Her Şey Dahil gibi birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan 35 yaşındaki Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Havuz pozunu paylaşan ünlü oyuncu mayosuyla poz verdi.

GONCA VUSLATERİ'DEN MAYOLU POZ

Yılların oyuncusu Gonca Vuslateri mayolu pozuyla yaklaşık 12 bin beğeni aldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

O poza Vuslateri'nin takipçileri, "Su gibi", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

Vuslateri ilkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

1998 yılında yayınlanan Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

Sonrasında birçok dizi, sinema, tiyatro projesinde yer alarak ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

Oyuncu Gonca Vuslateri mayolu poz verdi!

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Gonca Vuslateri
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