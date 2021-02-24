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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darp edilme davasında 3 sanığa hapis istemi

24.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darp edilme davasında 3 sanığa hapis istemi

Etiler'de 2017 yılında Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın bir otelin lobisinde darp edilmesine ilişkin, 3 tutuksuz sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi. Mütalaada üç sanığın, "Kasten yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 4 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, müşteki Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe duruşma salonunda hazır bulundu. Yılmaz Ailesi'nin avukatı İbrahim Yurttepe, "Saldırıyı başlatan kişi Denizhan Vural ve diğer sanıklar suça meyillilerdir, bu yüzden üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. İnsanların gözleri önünde müvekkilim ve eşine saldırmışlardır" dedi.

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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, 3 sanık için mütalaasını açıkladı. Mütlaada, sanık Mahsar Algün'ün Hakan Yılmaz'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Erdal Gökçe'nin ise Hakan Yılmaz ve eşine karşı 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 2 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken, sanık Denizhan Vural için 'Kasten yaralama' , 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 3 yıl 7 aydan 9 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Etiler'de bir otelin lobisinde Hakan Yılmaz ve eşi 6 Aralık 2017’de darp edilmişti. Otelde saldırıya uğradığını belirten Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında "Hakaret", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.


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