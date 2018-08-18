MAGAZİN

Oyuncu Halit Ergenç kaza geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 20:15 | Son Güncelleme

Çeşme'de ailesiyle tatil yapan Halit Ergenç, ayağını kesti. Hemen hastaneye giden oyuncu, çıkışta "Önemsiz bir kaza değil, ama iyiyim" dedi.

Oyuncu Halit Ergenç kaza geçirdi

Halit Ergenç, her yaz olduğu gibi eşi Bergüzar Korel ve oğlu ile Çeşme tatiline başladı.

Sözcü'nün haberine göre; evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan oyuncu, soluğu doktorda aldı.

"YILLAR ÖNCE DE AYAĞIMI KESMİŞTİM, ENFEKSİYON KAPMIŞTI"

Halit Ergenç, "Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kaza gibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım" dedi.

Halit Ergenç ve ailesinin, Kurban Bayramı tatilini Çeşme'de geçireceği öğrenildi.

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