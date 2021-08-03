Oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarılı oyuncuları arasında yer alan Hülya Duymaz, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam filmi çektiği sırada bayılmış, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Duymaz, fenalaşmasının ardından bu kez de tatilde baygınlık geçirdi.

TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Snob Magazin'in haberine göre, yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları hemen seferber oldu. Hülya Duyar'ın çarşamba günü ameliyat olacağı öğrenildi.

HÜLYAR DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.

Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi

