MAGAZİN

Oyuncu Öykü Gürman'ın acı günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

'Sen Anlat Karadeniz'in 'Asiye'si Öykü Gürman'ın yengesi vefat etti.

Oyuncu Öykü Gürman'ın acı günü

Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla hayatımıza giren şimdilerde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinde izlediğimiz Öykü Gürman, Instagram hesabından yengesinin vefat ettiğini duyurdu.

ACISINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Yengesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Öykü Gürman, "Dünyaya gelmemize sebep olan gözlerimi açmaya çalışırken ilk gördüğüm, belki de dedikleri gibi şarkı söyler gibi ilk ağladığım kişi "yengem" "bu çocukları ben doğurttum' derken o gururu, sevinci, gülümseyişi bana hep mutluluk verdi. Her zaman hissettim o sıcaklığı ve hissetmeye de devam edeceğim. Bir fotoğraf çok şey demek aslında. Anılar, çocukluk, aile, sevgi, saygı, bağlılık, paylaşım ama en çok kalan, bize en çok kalması gereken içten bir gülüş ve iyi niyet. Başımız sağolsun yengem, nurlar içinde yat" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Gürman Sen Anlat Karadeniz

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