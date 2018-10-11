Oyuncu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

usta oyuncu Yaman Tüzcet 66 yaşında yaşamını yitridi! Oyuncunun vasiyetini yazan Onur Akay, ''Evim dediği Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nden son yolculuğuna uğurlanmak istiyordu. Yaman Tüzcet'in bilinmeyenlerini de sizlerle paylaşacağım. Yaman Tüzcet, çok hızlı yaşadı. Yakın dostları kendisini bugün İstanbul'da, yarın Hawai Adaları'nda görebiliyordu. Gençliğinde Beyoğlu hayranı olan ve oradaki mekânlardan çıkmayan usta oyuncu, yabancı filmlerde, tiyatrolarda ve TV dizilerinde de oynadı.

Müjdat Gezen, Savaş Dinçel ve Yaman Tüzcet, henüz 20'li yaşların sonlarındadır ve Sadık Şendil ise neredeyse 70 yaşına gelmiştir. Her akşam gittikleri bir mekânda Sadık Şendil'in yüzü çok asık ve morali bozuk olunca soruyorlar 'Hocam neyiniz var?' diye. Şendil önce 'Yok bir şey çocuklar' diyor. Ancak Yaman Tüzcet ısrarlı bir şekilde 'Hocam hadi söyleyin lütfen nedir sorun?' diye. Bunun üzerine Sadık Şendil, 'Oğlum siz 3'ünüz de yaşlandınız artık, gözünüz toprağa bakıyor. Sıkıldım sizden' diyor ve masada kahkahalara boğuluyorlar.'' ifadelerini kullanarak Müjdat Gezen’le çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.