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Oyuncu Yeşim Soydan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yeşilçam oyuncusu Yeşim Soydan bugün vefat etti. Oyunculuğunun yanı sıra gazeteci ve yazar kimliğiyle de tanınan Yeşim Soydan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncu Yeşim Soydan hayatını kaybetti

Sözcü'nün haberine göre; Yeşim Soydan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü gazeteci Bediz Doğan’ın hayat arkadaşı olan Soydan’ın cenazesi yarın öğle namazına mütekaip kılınacak cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

YEŞİM SOYDAN KİMDİR?

Oyunculuğunun yanı sıra gazeteci ve yazar kimliğiyle de öne çıkan Yeşim Soydan, yakın tarihin birçok önemli magazin figürüyle yakın dosttu. Soydan, son olarak Dündar Kılıç ve kızı Uğur'un hiç bilinmeyen yönlerini analttığı 'Baba'nın kızı" kitabıyla okurlarıyla buluşmuştu. Gazeteci Bediz Doğan’ın hayat arkadaşı olan Soydan’ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

YEŞİM SOYDAN'IN FİLMLERİ
1974 Yüregimde yare var
1974 Askin Zaferi
1971 Silahlar affetmez
1970 Yumruk pazari

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