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Oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu artık bambaşka biri! Bakın şimdi ne yapıyor

27.07.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'de hayat verdiği Bilge karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nur Kulakoğlu oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Nur Kulakoğlu'nun yeni mesleği bakın neymiş.

90'lı yılların dram türündeki en çarpıcı yapımlarından olan Kemalettin Tuğcu'nun eserinden ekrana uyarlanmış Küçük Besleme dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide Bilge karakterine hayat veren Nur Kulakoğlu o dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Küçük Besleme' 4

İlk olarak 1992 yapımı olan Mum Kokulu Kadınlar filminde Fatma karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nur Kulakoğlu, Küçük Besleme dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı.

Küçük Besleme' 3

Evin hanımından türlü işkenceler gören Bilge, kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla da hafızalarımıza kazındı.

Küçük Besleme' 2

Bige'yi canlandıran Nur Kulakoğlu oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat kurmayı tercih etti.

Nur Kulakoğlu 1

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Nur Kulakoğlu 4

Evli olan Kulakoğlu şimdi ise Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Nur Kulakoğlu 3

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor. Kulakoğlu'nun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.

Nur Kulakoğlu 2

Nur Kulakoğlu 5

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