Oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu! Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu artık bambaşka biri! Bakın şimdi ne yapıyor

90'lı yılların dram türündeki en çarpıcı yapımlarından olan Kemalettin Tuğcu'nun eserinden ekrana uyarlanmış Küçük Besleme dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide Bilge karakterine hayat veren Nur Kulakoğlu o dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

İlk olarak 1992 yapımı olan Mum Kokulu Kadınlar filminde Fatma karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nur Kulakoğlu, Küçük Besleme dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı.

Evin hanımından türlü işkenceler gören Bilge, kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla da hafızalarımıza kazındı.

Bige'yi canlandıran Nur Kulakoğlu oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat kurmayı tercih etti.

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Evli olan Kulakoğlu şimdi ise Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor. Kulakoğlu'nun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor.



