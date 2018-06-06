Ozan Doğulu ve Ece Doğulu tek celsede boşandı!

2007 yılında evlenen Ozan-Ece doğulu çifti boşandı.

Mahkeme çocukların velayetini anne Ece Doğulu'ya verirdi. Mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılığı şu sözlerle duyurdu: Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz.

