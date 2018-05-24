Ozan Dolunay ve Elif Doğan Darısı Başımıza dizisinde buluştu!

Güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin Alaçatı’daki çekimlerinden gelen kareler yeni bir ikili doğuyor dedirtti. Öykü’nün (Elif Doğan) yolunun hiç tanımadığı Ozan’la (Ozan Dolunay) kesişeceği ve bu yabancı adamın, Eylül’ün yaşadığı en kötü günü mucizevi bir şekilde iyileştireceği hikaye adından söz ettireceğe benziyor. “Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan dizi yakında Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor. Genç jenerasyonun gözde isimleri Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut’un başrollerini paylaştığı “Darısı Başımıza” sıcak ve samimi hikayesiyle yaz ekranını ısıtmaya hazırlanıyor.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat’ın oturduğuShow TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza” Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'u buluşturdu. Dizinin oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Darısı Başımıza yakında Show TV’de başlıyor!

