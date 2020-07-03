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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması: "Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 22:42 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven, olay sonrasında ilk defa açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Güven, "Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Bu sebeple kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini rica ediyorum" dedi.

Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması: "Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz"

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülmüş ve çıkan iddiaların ardından Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti. Kendisinin şiddete uğradığını iddia eden ve Bulutsuz'dan şikayetçi olan Ozan Güven olayla ilgili ilk defa açıklama yaptı.

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OZAN GÜVEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Ozan Güven sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Şiddetin tepkiyi hak ettiğini ifade eden Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebebiyet veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğu bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.

Şiddet hiçbir vicdanda aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun kabul edilmemelidir, tepkiyi hak eder.

Tam da bu sebeple, değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim.

Ben sabrediyorum, lüften siz de sabredin"

ozanguvenic

GİZLİLİK KARARI ALINDI!

Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini iddia eden eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, darp edilmiş haline ait fotoğrafları da mahkemeye sundu. İki tarafta karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Gelişmelerin ardından Güven çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Ünlü oyuncu dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

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