Ozan Güven'e hapis istemi! 13,5 yıla kadar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Güven hakkında 'hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, doktor raporunun dikkate alındığı ve eylemin basit yaralama kapsamında kalmadığı ifade edildi.

İddianame kabul edilirse Güven önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bulutsuz, Güven'in kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvuruda bulunmuştu. Güven ise suçlamayı reddederek Bulutsuz’un kendisine saldırdığını öne sürmüştü.