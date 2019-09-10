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Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik oyuncu Ozan Güven ile yakalandı. Fotoğrafları ortaya çıkan Yüsra Geyik ve Ozan Güven'den henüz bir açıklama gelmedi.

14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı.

Oyuncu Ozan Güven ve Yüsra Geyik'in el ele görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin arasında 15 yaş fark var.

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Söylemezsem Olmaz programının haberine göre 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

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2 YILLIK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Ozan Güven, geçtiğimiz hafta 2 yıldır aşk yaşadığı Ece Önen ile görüntülenmişti. İlişkileri hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış; Güven ise çıkan haberleri yalanlayarak ilişkilerinin devam ettiğini söylemişti.


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