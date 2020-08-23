Ozan Güven'in yerine Babil'e dahil olan Onur Saylak'tan ilk kareler

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak’ın yer aldığı STAR TV’de yayınlanan Babil dizisi, ikinci sezon için hazırlıklara başladı. İddialı yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya gün sayan ekip, çalışmalarına devam ediyor.



Set öncesi hazırlıklarına devam eden Babil oyuncularından Halit Ergenç, Onur Saylak ve Deniz karakteriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran Beren Kasımoğlulları bir araya gelerek okuma provası yaptı.

Başarılı oyuncu Onur Saylak, Egemen rolüyle Babil dizisine yeni sezonunda dahil oldu. Daha önce de birlikte rol alan başarılı oyuncular Halit Ergenç ve Onur Saylak ikilisinin Babil’deki performansları da merakla bekleniyor.

