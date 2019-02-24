Ozan Güven, Meryem Uzerli'nin ricasını kırmadı!

Geçtiğimiz yıllarda Annemin Yarası filminde başrolde oynayan ve bir dönem birlikte oldukları iddia edilen Meryem Uzerli ile Ozan Güven sosyal medyada bilet isteğiyle gündeme geldi.

Almanya'da yaşayan ve nisanda İstanbul'a gelecek olan Uzerli, tiyatro oyunu Don Kişot'um Ben'de başrolde oynayan Ozan Güven'den sosyal medya üzerinden bilet istedi.

Güven, “Nisan ayı için artık bir bilet gönderirsin arkadaşım” diyen Uzerli'nin ricasını kırmadı.

Güven Doş Kişot'um Ben oyununda başrolü Günay Karacaoğlu ile paylaşıyor.

