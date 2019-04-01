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Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 01.04.2019 21:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralık giden Ozan Tufan, yaşadıklarını anlattı ve "Allah kimseye üst seviyeden alt seviye düşmeyi yaşatmasın. Fenerbahçe'de oynamak ayrıcalıktır." dedi.

Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da kiralık oalrak forma giyen Ozan Tufan, Akdeniz ekibindeki performansı ve Fenerbahçe'ye geri dönüşüyle ilgili açıklamalar yaptı.

BeIN Sports'a verdiği röportajda, ilk olarak Aytemiz Alanyaspor'un performansını değerlendiren Ozan Tufan, "Güzel giden ara dönemimiz var. Eksik kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Bursaspor'la oynayacağız ve o maça hazırlanıyoruz. İnşallah Bursaspor maçını kazanıp, çıkışımıza devam edeceğiz. Benim açımdan zor ve duygusal bir maç olacak." dedi.

Alanyaspor'a gelmesinde iki kulüp başkanı ile Sergen Yalçın'ın katkısı olduğunu belirten Ozan Tufan, "Futbol şöyle bir şey; maç oynadıkça iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Bende de böyle oldu. Sergen hocamızın, Hasan başkanımızın ve Sayın Ali Koç'un burada olmamda büyük katkısı var. Benim gerçek performansım bu değil." diye konuştu.

"Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum." diyen Ozan Tufan şöyle devam etti, "Futbolun basit yönü kalmadı. Basit oynadıkça oyunu basitleştirebiliyoruz. Kendimi burada daha üst seviyelere taşıyacağımı düşünüyorum. Buraya yarım sezon kiralık geldim. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusuyum. Ersun Hoca ile de sık sık görüşüyoruz. Ali Koç her maçtan sonra beni arıyor ve tebrik ediyor. Daha güçlü bir Ozan Tufan olarak Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Allah kimseye üst seviyeden alt seviye düşmeyi yaşatmasın." sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Kendisinin de her futbolcu gibi hedefleri olduğunu kaydeden Ozan Tufan, "Hedeflerimde bana yapılan yanlışlar oldu. Ben de yanlışlar yaptım, problemler yaşadım. Sezon sonuna kadar Alanyaspor'dayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de ilk oynamaya başladığımda her şeyi gördüm. Her türlü iyiliği ve kötülüğü gördüm. 40 bin taraftar beni ıslıkladı da, alkışladı da. Fenerbahçe'de oynamak ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Milli Takım forması giymek istediğini kaydeden Ozan Tufan, "Milli Takım için çok mutlu olduk. Ülkemizi gururlandırdılar, oynayan arkadaşlarımız bizleri gururlandırdı. Orada olacağımı biliyorum. Şenol Hocamın kararına saygı duyuyorum. Ay yıldızlı formayı taşımak benim için gurur verici bir durumdur. Atmosferi güzel bir yer." sözleriyle gelecek için umutlu konuştu.

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''Şenol Hoca varsa hedefiniz bitmez''''Şenol Hoca varsa hedefiniz bitmez''
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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor ozan tufan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah kimseyi kadir kıymet bilmeyecek kadar Karaktersiz yapmasın. Ben Aytemiz Alanya sporun yerinde olsam Hemen kapının önüne korum. Fenerbahçe seni niye oynatmadı. Büyüttüğün popon futbol oynamana engel ne zaman farkedeceksin? Aytemiz Alanya Spor seni kiralamasa FB sana forma vermez sende geçimişte bu süreci yaşayan sporcuların akıbetini yaşayarak öğrenirdin.
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