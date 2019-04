Ozan Tufan'dan flaş karar! F.Bahçe...

"Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum." diyen Ozan Tufan şöyle devam etti, "Futbolun basit yönü kalmadı. Basit oynadıkça oyunu basitleştirebiliyoruz. Kendimi burada daha üst seviyelere taşıyacağımı düşünüyorum. Buraya yarım sezon kiralık geldim. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusuyum. Ersun Hoca ile de sık sık görüşüyoruz. Ali Koç her maçtan sonra beni arıyor ve tebrik ediyor. Daha güçlü bir Ozan Tufan olarak Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Allah kimseye üst seviyeden alt seviye düşmeyi yaşatmasın." sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Kendisinin de her futbolcu gibi hedefleri olduğunu kaydeden Ozan Tufan, "Hedeflerimde bana yapılan yanlışlar oldu. Ben de yanlışlar yaptım, problemler yaşadım. Sezon sonuna kadar Alanyaspor'dayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'de ilk oynamaya başladığımda her şeyi gördüm. Her türlü iyiliği ve kötülüğü gördüm. 40 bin taraftar beni ıslıkladı da, alkışladı da. Fenerbahçe'de oynamak ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

Yeniden Milli Takım forması giymek istediğini kaydeden Ozan Tufan, "Milli Takım için çok mutlu olduk. Ülkemizi gururlandırdılar, oynayan arkadaşlarımız bizleri gururlandırdı. Orada olacağımı biliyorum. Şenol Hocamın kararına saygı duyuyorum. Ay yıldızlı formayı taşımak benim için gurur verici bir durumdur. Atmosferi güzel bir yer." sözleriyle gelecek için umutlu konuştu.