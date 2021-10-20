Ozark 4. sezondan fragman yayınlandı

Netflix’in ödüllü dizisi Ozark 4. sezondan ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Jason Butler Harner gibi isimlerin rol aldığı Ozark, dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bir mali müşavir olan Marty Bryde’ün, Meksika’nın ikinci büyük uyuşturucu şebekesinin para aklama faaliyetlerini yürütmek için ailesiyle birlikte Missouri’nin Ozark bölgesine taşınmasıyla başlayan olayları konu alan Ozark, 21 Ocak 2022‘de izleyici ile buluşacak.

Emmy ödüllü Netflix dizisi Ozark’ın dördüncü sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Önceki sezonlardan farklı olarak dizinin 14 bölümden oluşan 4. ve son sezonu, yedişer bölüm olmak üzere iki parça hâlinde yayınlanacak.

OZARK FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

Kişisel hırslarını her şeyden ve herkesten üstün tutan Wendy’nin, Navarro için neleri göze alacağını heyecanla beklerken; 4. sezonun, daha önceki sezonlarda ileride bir sosyopat olabileceğinin sinyallerini veren ve bunu 3. sezon finaliyle pekiştiren Jonah’ın hikâyesinde ne gibi pencereler açacağını hep birlikte göreceğiz.

