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Ozark 4. sezondan fragman yayınlandı

20.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozark 4. sezondan fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerini Jason Bateman, Laura Linney ve Julia Garner’ın paylaştığı Ozark 4. sezonun 7 bölümden oluşan ilk kısmı, 21 Ocak 2022’de izleyici ile buluşacak.

Netflix’in ödüllü dizisi Ozark 4. sezondan ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Jason Butler Harner gibi isimlerin rol aldığı Ozark, dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bir mali müşavir olan Marty Bryde’ün, Meksika’nın ikinci büyük uyuşturucu şebekesinin para aklama faaliyetlerini yürütmek için ailesiyle birlikte Missouri’nin Ozark bölgesine taşınmasıyla başlayan olayları konu alan Ozark, 21 Ocak 2022‘de izleyici ile buluşacak.

Emmy ödüllü Netflix dizisi Ozark’ın dördüncü sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Önceki sezonlardan farklı olarak dizinin 14 bölümden oluşan 4. ve son sezonu, yedişer bölüm olmak üzere iki parça hâlinde yayınlanacak.

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Kişisel hırslarını her şeyden ve herkesten üstün tutan Wendy’nin, Navarro için neleri göze alacağını heyecanla beklerken; 4. sezonun, daha önceki sezonlarda ileride bir sosyopat olabileceğinin sinyallerini veren ve bunu 3. sezon finaliyle pekiştiren Jonah’ın hikâyesinde ne gibi pencereler açacağını hep birlikte göreceğiz.

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Netflix
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