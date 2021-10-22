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Özcan Deniz'den çok sert açıklama! "Sen evlatsın kredi kartı değilsin"

22.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında evlenip 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün bir kez daha oğulları Kuzey'in velayet davası için karşı karşıya geldi.

Özcan Deniz'den çok sert açıklama! "Sen evlatsın kredi kartı değilsin"

İkilinin karşılıklı suçlamalarda bulunduğu dava ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktıÖzcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."

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Özcan Deniz Instagram
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