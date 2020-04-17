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Özcan Deniz evini film setine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.

Özcan Deniz evini film setine çevirdi

Tüm dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, birçok kültür sanat faaliyetinde yöntem değişikliğine gidiliyor. Dizi ve film setlerinin bir kısmı dururken, bir kısmında ise alternatif çekim metodları kullanılmaya başlanıyor.

İzolasyon sürecinde evde hikayeler yazan oyuncu, yönetmen ve şarkıcı Özcan Deniz de evini film setine çevirdi.

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Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran ve evinde çekmeye başlayan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de başrol verdi.

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olan ve Özcan Deniz'in de rol aldığı filmin tamamı ev imkanlarıyla çekilecek.

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Özcan Deniz, Feyza Aktan Özcan Deniz,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim evdeki imkanlarla resim bile çekemiyoruz????
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