Özcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Deniz, eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile evde gerilim filmi çektiği haberlerine açıklık getirdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; huhabirlerin sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, "Film değil, 6 bölümlük mini dizi çektik" şeklinde konuştu.

Pandemi dönemini çalışarak geçirdiğini söyleyen Deniz, muhabirlerin, "Feyza Hanım ve oğlunuz Kuzey ile tatile çıkacak mısınız?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Özcan Deniz ile boşandıktan sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladıkları konuşulan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Muhabirlerin "Özcan Bey ile aynı evde yaşadığınız doğru mu?" şeklinde sorusuna gülmekle yetinen Aktan, "Bir yere yetişmem lazım" diyerek oradan uzaklaşmıştı.



