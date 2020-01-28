Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Özcan Deniz, İstanbullu Gelin'in ardından dayısının gerçek öyküsünden kurguladığı Kral adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Burak Deniz ve Pınar Deniz'le el sıkışan Özcan Deniz atv ile anlaşmıştı. Ocak ayında sete çıkması beklenen diziyle ilgili senaryo krizi yaşanmış ve hikâyesi kanalın isteğiyle 1970'lerden günümüze taşınmıştı. Bu nedenle hazırlanan dekorlar da çöpe gitmişti.

Oyuncu kadrosunda da yenilenen senaryoyla beraber değişiklikler yapılan diziyle ilgili flaş bir karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kral" eylül ayına ertelendi.



