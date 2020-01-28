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Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 22:44 | Son Güncelleme

Kral dizisiyle ekranlara dönmesi beklenen Özcan Deniz, projeyi ertelemek zorunda kaldı. Hikayenin günümüzde çekilmesinin istenmesi üzerine Deniz, senaryoyu yeniden ele aldı ve dizi eylül ayına ertelendi.

Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Özcan Deniz, İstanbullu Gelin'in ardından dayısının gerçek öyküsünden kurguladığı Kral adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Burak Deniz ve Pınar Deniz'le el sıkışan Özcan Deniz atv ile anlaşmıştı. Ocak ayında sete çıkması beklenen diziyle ilgili senaryo krizi yaşanmış ve hikâyesi kanalın isteğiyle 1970'lerden günümüze taşınmıştı. Bu nedenle hazırlanan dekorlar da çöpe gitmişti.

Oyuncu kadrosunda da yenilenen senaryoyla beraber değişiklikler yapılan diziyle ilgili flaş bir karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kral" eylül ayına ertelendi.

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Özcan Deniz, kral dizisi,

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