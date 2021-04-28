Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in doğum gününde duygusal paylaşım: Sana bir de sürprizim olacaktı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum günü için eski eşi Feyza Aktan'la anlaştıklarını ancak 10 gündür haber alamadığını belirterek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oğlu Kuzey'in 3. yaş gününde yanına gönderilmediğini belirten Özcan Deniz duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

"GELEMEDİN AMA BİZ YİNE DE KUTLADIK DOĞUM GÜNÜNÜ"

Oğlu Kuzey'in bebekliğinde çekilen bir fotoğraflarını da paylaşan Deniz şu ifadeleri kullandı:



"Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım senin. Çıkarsız, hesapsız, saf, benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı. Orası hep senin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı. En sevdiğin pastayı yaptı. Sana bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım. Gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Allah büyük"

Oğlu için hazırladığı pastayla fotoğrafın paylaşan Deniz "Mutlu yaşlar canım oğlum. İyi ki doğdun" notunu yazdı.





