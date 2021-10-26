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Özcan Deniz: Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor

26.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan ile velayet davası süren Özcan Deniz açıklamalarına devam ediyor. Deniz bu sefer tepki çeken sözleriyle gündeme geldi.

Özcan Deniz: Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor

Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2018 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili arasındaki velayet davasının duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı. Aynı gün Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Eski eşine saldırmakla suçlanan Feyza Aktan '2.Sayfa'da "planlanmış bir olaydı" dedi.

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Özcan Deniz ise telefonla katıldığı 'Bu Sabah' programında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Lütfen beni konuşturmayın... Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var. Onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum" dedi.

"DERDİM NAFAKA DEĞİL"

Özcan Deniz, nafaka ile ilgili söyledikleri tartışmalara neden oldu.

Deniz "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" dedi ve ekledi:
"Olan çocuklara oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil."

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Özcan Deniz
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