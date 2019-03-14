Özcan Deniz ve Aslı Enver gelen ölüm tehditleri üzerine İsrail gezisini iptal etti

İsrail'de Viva kanalında gösterilen ve çok sevilen Türk dizisi İstanbullu Gelin'in yıldızları Özcan Deniz ile Aslı Enver'in, İsrail'de iki konser düzenleyecekleri belirtildi.

Odatv'den Rafael Sadi'nin haberine göre, iki ismin İsrail'e gideceğinin açıklanmasının ardından, tehditler almaya başladı. İsrail magazin programı Guy Pines'in belirttiğine göre Özcan Deniz, İsrail TV'si için yapılması beklenen bir röportajı tehditler nedeni ile iptal etmek zorunda kaldı.

Salı akşamı yayınlanan bir habere göre, Özcan Deniz'in kendisi ve ailesinin hayatına yönelik tehditler aldığı belirtiliyor.

22 BİN BİLET TEK GÜNDE SATILDI

İki ismin Nisan ayı içinde yapılması beklenen İsrail gösterilerinin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

İsrail basında da yer alan haberlere göre iki gösteri için yaklaşık 22 bin bilet bir günde satılmıştı.

'HEPİMİZİN ALIŞTIĞI BİR GERÇEKTİR'

6-7 Nisan'da İsrail'de yapılması beklenen gösterinin yapımcıları, "Tehditler konusu bizim için tuhaf değil. Özellikle bir Türk yıldızına gelince, hepimizin alıştığı bir gerçektir. ‘İstanbullu Gelin' çılgınlığı sadece İsrail'de büyüyor ve İsrailli hayranları dünyanın en büyükleri arasında. Elbette konserler planlandığı üzere yapılacak" ifadelerini kullandılar.

'İSRAİLLİ KADINLAR, ÖZCAN DENİZ İÇİN DELİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ'

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekmişti.

