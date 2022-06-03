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  4. Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

03.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı en aktif kullanan siyasilerden biri olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde attığı bir tweeti silmek zorunda kaldı. Tweette ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü tebrik eden Özdağ, hesabın gerçek olmadığını anlayınca kendi paylaşımını hemen kaldırdı.

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabını en aktif kullanan siyasilerin başında geliyor. Türkiye gündemi ve sığınmacılarla ilgili devamlı olarak paylaşım yapan Özdağ akşam saatlerinde attığı bir tweeti silmek zorunda kaldı

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

Beyazıt Öztürk'ün adıyla açılmış bir sosyal medya hesabı, "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." paylaşımında bulundu.

özdağ

Özdağ, hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşündü ve tweeti alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu." notunu düştü.

Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını saniyeler içinde geri sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Beyazıt Öztürk
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