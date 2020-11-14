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Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar: Akşener parti kurmamı istedi

14.11.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar: Akşener parti kurmamı istedi

Partisinden ihraç istemi ile disipline sevk edilen İYİ Partili Ümit Özdağ, "Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi. Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti. Savunmasının ardından ilk kez konuşan Özdağ, Haber Global'de şunları ifade etti:

"Disiplin Kuruluna 10 sayfadan oluşan ve İYİ Partinin kuruluşundan bu yana neler olduğunu ortaya koyan 10 sayfalık yazılı savunma verdim. Ben parti disiplini ne gerektiyorsa onun gereğini yapıyorum. Metnin içeriği ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum.

'DEFALARCA UYARMAMA RAĞMEN, PARTİ SÖZCÜSÜ YAPILDI'

Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler , FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engelemek için üçbuçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı.

'PARTİ KURMAMI İSTEDİ'

FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi karlı çıktı, o da Buğra Kavuncu.

Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FETÖ ve PKK'ya övgüler dizen bir akademisyen divana getirildi.

Bekledim ama Akşener benimle görüşmeyi reddetti. Reddetmekle kalmadı, bana bir kişiyi ve bir çalışma yollayarak benim partiden ayrılarak bir parti kurmamı istedi. Siyasi kariyerimi de planlamış. Bunun için bir kamuoyu araştırması da yaptırmış. Bir siyasi partinin genel başkanı, birlikte kurucusu olduğu kendi partisinden bir milletvekiline bunu nasıl yapar?.."

'BİR ANAYASA TASLAĞI HAZIRLADILAR'

Ümit Özdağ, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi’nin ortak Anayasa Taslağı hazırladığını iddia etmişti. Özdağ, iddiasını Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri üzerinden yineledi. İYİ Parti lideri Akşener'in kendisi için "akıl sağlığı yerinde değil" sözlerini işaret eden Özdağ, 'Kılıçdaroğlu'nun tıbbi durumu için Akşener'in tespiti ne?' diye sordu. Özdağ, şu açıklamalarda bulundu:

"HDP ve diğer iki parti ile birlikte bir anayasa taslağı hazırlandı. Ümit Özdağ bu anayasa taslağını açıkladığı zaman Sayın Akşener ve parti kurmayları siyasi nezaket sınırlarını zorlayarak, sağlık sorunlarım olduğunu söyledi.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nda İbrahim Kaboğlu'nun başında olduğu ekibin hazırladığını Kılıçdaroğlu söylüyor. İbrahim Kaboğlu kendisi açıklıyor. Ümit Özdağ yalancı, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?.. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in tıbbi tespiti nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa taslağını "biz hazırladık" diyor. Anayasa çalışması var. Bunun bir örneğini gösterdi.

Bu metni bizzat Kaboğlu'nun kendisinden aldım.

'HDP TEMSİLCİLERİNİ BİLİYORUM AMA AÇIKLAMAM'

Bu çalışma bittiğinde bir örneğinin İYİ Parti adına çalışmaya katılan Ahmet Kamil Erozan'a verildiğini söyledi.

Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin 13 Ocak 2018- 7 Mayıs 2018.

HDP temsilcilerini Kaboğlu bana söyledi ama ben açıklamam.

Kaboğlu'nun bana verdiği metinde bazı maddeler yazılmış.

Bunu 28 Haziran 2018'de gazeteci Uğur Koç'un haberinden öğrendim. O tarihte İYİ Partinin Genel Sekreteri olan Aytun Çıray'ı aradım. 'Benim haberim yok arayayım' dedi. Bana döndü ve 'İYİ Parti adına görüşmelere Erozan katılmış' dedi.

Ortada CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin hazırladığı bir taslak var. Kılıçdaroğlu 2 yıl önce açıkladı. Bu kadar açık ve net.

İbrahim Kaboğu, 'Bu toplantıları yaptık, dört partiden uzmanlar katıldı ve bu ilkeler ortaya çıktı' dedi. Akşener ise 'CHP ile de katılmadık, Saadet Partisi ile de katılmadık' diyor. Bundan sonra mesele benimle Akşener arasında değil, Kılıçdaroğlu ve Kaboğlu ile İYİ Parti yetkillileri arasındadır."

AKŞENER'E KARŞI ADAY OLACAK MI?

'İhraç edilirse parti kurmayacak mı?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, 'Parti kurmak bir projem yok' ifadesini kullandı.

Özdağ, Akşener'e karşı İYİ Parti liderliğine aday olmayacağını da söyledi. Özdağ, "Ben parti kurmak için değil, neden bu hale geldik, bunun için çıkacağım Anadolu'ya" dedi.

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