Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar: Akşener parti kurmamı istedi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Disiplin Kurulunca istenen savunmasını yazılı olarak partiye iletti. Savunmasının ardından ilk kez konuşan Özdağ, Haber Global'de şunları ifade etti:

"Disiplin Kuruluna 10 sayfadan oluşan ve İYİ Partinin kuruluşundan bu yana neler olduğunu ortaya koyan 10 sayfalık yazılı savunma verdim. Ben parti disiplini ne gerektiyorsa onun gereğini yapıyorum. Metnin içeriği ile ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum.

'DEFALARCA UYARMAMA RAĞMEN, PARTİ SÖZCÜSÜ YAPILDI'

Buğra Kavuncu ile ilgili adli bir soruşturma başlatıldı. Ben bunu adli bir mücadele değil siyasi bir mücadele olarak görüyorum. FETÖ'ye karşı kanını dökenler , FETÖ'ye karşı mücadele edenler bu partiyi kurdular. FETÖ'nün partimize sızmasını engelemek için üçbuçuk yıldır çalışıyorum. Buğra Kavuncu'ya karşı defalarca uyarmama rağmen, genel başkanımız Buğra Kavuncu'yu parti sözcüsü yaptı. Ardından İstanbul İl Başkanı yapıldı.

'PARTİ KURMAMI İSTEDİ'

FETÖ'nün bizim partinin içine nasıl sızmak istediğini genel başkanımıza anlattım. Kongreden tek bir kişi karlı çıktı, o da Buğra Kavuncu.