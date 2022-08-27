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Özdağ'dan ses getirecek açıklama: Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren...

27.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Afyonkarahisar'da düzenlediği basın toplantısında altılı masayı sert sözlerle eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini yineleyen Özdağ, "Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren bir altılı masanın Türkiye'nin hiç bir derdine çözüm bulması mümkün değil." dedi. Özdağ ayrıca 'oyları bölüyorsunuz' eleştirilerine de yanıt verdi.

Özdağ'dan ses getirecek açıklama: Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren...

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da basın toplantısı düzenledi. Daha önce Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirten Özdağ, altılı masaya sert sözlerle yüklendi. Özdağ, Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren altılı masanın Türkiye'nin hiç bir derdine çözüm bulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği toplantıda, Büyük Taarruz'un başlangıç gününde Afyonkarahisar'da partisinin il ve ilçe başkanlarıyla çalıştay yapmaktan büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

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"AKTİF MUHALEFETİ TÜRK SİYASETİNE ÖĞRETTİK"

Zafer Partisinin bundan sonra Afyonkarahisar ve Türkiye'nin her yerinde çok daha fazla sokakta ve caddede olacağını aktaran Özdağ, "Aktif muhalefetin ne olduğunu son bir yıl içerisinde Türk siyasetine öğrettik. Türk siyasetini de Zafer Partisi, her alanda yeniden formatlıyor. Arkadaşlar, daha yeni başladık. Bundan sonra da Türkiye'nin her yerinde seçimlere kadar, Zafer Partisinin nasıl bir etkin muhalefet yaptığını bütün Türkiye görecek." dedi.

Özdağ, altılı masanın her halde altın topladığını şu ana kadar da pek bir şey yaptığını göremediklerini dile getirdi.

ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

Milletin altılı masadan beklentisinin bir tek aday göstermek olduğunu aktaran Özdağ, "Bunun dışında da kimse bir şey beklemiyor altılı masadan. Onlar da onu yapmanın dışında her şeyi yapıyor. Bize, 'Siz oyları bölüyorsunuz' diyorlar. Biz de sizin 'Mansur Yavaş diye bir belediye başkanınız var, tek kazanacak da o gözüküyor' diyoruz. Niye onu göstermiyorsunuz? O zaman oyları biz bölmüyoruz, siz bölüyorsunuz kardeşim. Altılı masa oyları bölüyor." diye konuştu.

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"YAVAŞ'I ADIM ADIM TASFİYEYE GÖTÜREN..."

Altılı masanın kendi arasındaki sorunları çözemediğini anlatan Özdağ, "Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren bir altılı masanın Türkiye'nin hiç bir derdine çözüm bulması mümkün değil. Altılı masanın Türkiye'nin en önemli sorunu sığınmacı ve kaçak konusundaki tavrı da bu sorunu çözmeye mümkün değildir. Onun için biz altılı masanın çalışmalarını ancak tebessümle izliyoruz. Türk milletini heyecanlandırmadığını görüyoruz. Türk milletini heyecanlandıran Zafer Partisidir." ifadelerini kullandı. (AA)

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Mansur Yavaş Ümit Özdağ

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