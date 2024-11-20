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Özel görüntülerini yaymıştı! Esra Erol canlı yayında o mesajları ifşaladı, küplere bindi! Yayına çıkmak için bakın ne istedi... 'Ucuzmuşsun...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.11.2024 12:44
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TikTok'ta tanıştığı Vedat Savğa isimli eski sevgilisi tarafından tehfit edilen ve özel görüntüleri yayınlanan Aleyna Demircioğlu, Esra Erol'a başvurmuştu. Fenomenin iddialarının ardından Esra Erol, o sözlere sinirlendi. Canlı yayında mesajlarını ifşa etti. Savğa'nın yayına çıkmak için ne istediğini açıkladı.

Özel görüntülerini yaymıştı! Esra Erol canlı yayında o mesajları ifşaladı, küplere bindi! Yayına çıkmak için bakın ne istedi... 'Ucuzmuşsun...'

TikTok fenomeni Aleyna Gül Demircioğlu, eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiği ve özel görüntüleri yayınlandığı için Esra Erol'dan gözyaşları içinde yardım istemişti. Demircioğlu sosyal medyada tanıştığı Vedat isimli sevgilisinin müstehcen görüntülerini herkese yaydığını iddia etmişti.

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"Ayrılmak istediğimi söyleyince canavara dönüştü. Bana şantaj yapmak için beni videoya çekti. 'Devam etmezsen ailene gider hesaplara koyarım' dedi. Bundan bir hafta öncesine kadar devam ediyordu. O görüntüleri abilerime gönderdi. Ailenin yüzüne bakamıyorsun. Ablamlarla konuşmuyorum, ablamın nişanlısına bile attı. Arkadaşımın kayınbabasına kadar müstehcen görüntülerimi gönderdi." demişti.

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Müstehcen görüntülerini herkese gönderdi! İddialarıyla şaşırttı! Müstehcen görüntülerini herkese gönderdi! İddialarıyla şaşırttı!

YAYINA ÇIKMAK İÇİN 'ASLAN' İSTEDİ!

Esra Erol, iddiaları kabul etmeyen ve Vedat Savğa'nın "Ben oraya gelirim, yayına çıkmam ama sadece delilleri getiririm" dediğini söyledi. Aleyna ise "Stüdyoya gelmedi. Dün kendisi TikTok'ta canlı yayın açıp bana 5 tane aslan atarsanız yayına çıkarım" dediğini aktardı. Esra Erol da "Sen 5 aslanla satın alınacak biriysen ben sana 15 aslan atarım. 5 aslana ucuzmuşsun oğlum sen ya. Aslanlar için mi şebeklikler yapıyorsunuz?" sözleriyle seslendi.

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Vedat Savğa da yayına bağlanıp "Neyin 15 aslanı ya dalga mı geçiyorsunuz? Onu şakasına söyledik. Sizin yanınızda bana hakaret etti siz bir şey demediniz. Onunla evlenmemi istiyordu. Bizim ayrılık sebebimiz bu. Ben askere gidip gelmeyi bekledim o da kabul etmedi 'Bekleyemem' dedi. Bu yayınlarda hediye uğruna erkeklerle samimiyete girdi." dedi.

ESRA EROL O SÖZLERİ DUYUNCA KÜPLERE BİNDİ!

Açıklamasına devam eden Vedat Savğa, "Ben sizin gibi reyting uğruna böyle şeyler yapmam. Beni manipüle ediyorsunuz" dedi. Erol ise bu söze çok kızdı ve "Senin o manipülene gelmem. Ben Aleyna'nın ailesine gönderdiğin fotoğraflarla korkutacağın kadınlardan değilim. Kendine gel, konuşmana devam et." sözleriyle tepki gösterdi.

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GÖNDERDİĞİ MESAJI İFŞA ETTİ!

Canlı yayında ise Vedat Savğa'nın Aleyna'nın yengesine gönderdiği mesaj yayınlandı.
"Leyla'nın kızı pavyonda çalışıyor. O böyle erkeklerle yatıp kalksın. Ailecek namussuzlar bunlar." notuyla gönderilen fotoğrafı paylaştı. Mesajda yazılan küfürleri ise Esra Erol okuyamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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