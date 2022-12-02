EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

02.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi, adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi ÖGG sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleniyor. ÖGG olabilmek için ilk kural Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG detayları araştırılıyor. Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için '18 yaşını doldurmuş olmak', 'silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak' gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

ÖGG sınavları yıl içerisinde 6 defa gerçekleştiriliyor. Son sınav aralık ayının son günlerinde tamamlanacak.

Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG GÖREVLİLERİNDE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?
Surat eş anlamlısı nedir?Surat eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
sınav ögg

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS 2023 ne zaman?

YDS 2023 ne zaman?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Şekil eş anlamlısı nedir?

Şekil eş anlamlısı nedir?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.