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  4. Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli paylaşım yaptı! İrem Derici sessiz kalmadı

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli paylaşım yaptı! İrem Derici sessiz kalmadı

25.11.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Reza Zarrab ile mesajları ifşa olan ve pek çok iddiayla gündeme gelen Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Hadise'nin derin bacak dekoltesini gören İrem Derici ise paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi.

Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli paylaşım yaptı! İrem Derici sessiz kalmadı

Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde. Hakkında pek çok iddia olan Hadise mesajları sonrası sessizliğe bürünmüştü.

Günlerdir pek çok iddiayla anılan Hadise hayatına devam ediyor. Gittiği bir sergiden pozlarını "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notuyla paylaşan Hadise'nin derin bacak dekoltesini gören İrem Derici dayanamadı.

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Derici Hadise'ye "Sevgilim, sen de bir sanat eserisin" dedi.

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Hadise'nin paylaşıma bir kısım takipçi ise "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak da garip" yorumlarında bulundu.

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