Özel hayatı ifşa olan Hadise dekolteli paylaşım yaptı! İrem Derici sessiz kalmadı

Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde. Hakkında pek çok iddia olan Hadise mesajları sonrası sessizliğe bürünmüştü.

Günlerdir pek çok iddiayla anılan Hadise hayatına devam ediyor. Gittiği bir sergiden pozlarını "Güzel bir beden yok olur ama sanat eseri ölmez" notuyla paylaşan Hadise'nin derin bacak dekoltesini gören İrem Derici dayanamadı.

Derici Hadise'ye "Sevgilim, sen de bir sanat eserisin" dedi.

Hadise'nin paylaşıma bir kısım takipçi ise "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak da garip" yorumlarında bulundu.