HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'

ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'

06.11.2023 15:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gençliğinin baharında acımasız bir şekilde katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yeniden gündemde! Karabulut ailesinin bu yöndeki talebi reddedilmişti. Bu sabah Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da oğlunun mezarının açılmasına ilişkin talebini ikrar etti. Bu durum gündem oldu! Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'

MYNET ÖZEL HABER | Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun 'mezarı açtırma' talebi sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u katletmesinin ardından cevaplanamayan birçok soru gündeme gelmişti. Garipoğlu, Karabulut'u Bahçeşehir'de öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp Etiler'e bırakmıştı.

01

SON DAKİKA: GARİPOĞLU AİLESİNİN TALEBİ SONRASI KARABULUT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İşte Dr. Rezan Epözdemir'in açıklaması;

'Toplumun önemli bir kesimi, Cem Garipoğlu'nun intihar etmeyip cezaevinden kaçırıldığını ifade ediyor. Biz bu kadar fazla infaz süjesinin olduğu bir süreçte bir tutuklu veya hükümlünün cezaevinden kaçmasının çok zor olduğunu ifade etsek de, Cem Garipoğlunun kaçıldığına dair toplumun her kesiminde yaygın bir kanaat var.

26147

'KAMU VİCDANI SON DERECE RAHATSIZ'

Kamu vicdanı son derece rahatsiz. Tabi bunda; Münevver Karabulut cinayetinden hemen sonra bizim tek başına mücadele ettiğimiz adli tıp kurumunda otopsi raporunda yaşanan skandallar, kollukta yaşanan olay yerinde bulunan paraların tutanağa geçmemesi ve kaybedilmesi, kamera kayitlarının kırık olmamasına rağmen kırıktır şeklinde tutanak tutularak cinayetin en önemli delilinin karartılması, cem garipoğlu'nu yakalamaya giden polisin cemin kaçışına yol vermesi, yargıda yaşanan reddi hakim ve mahkeme başkaninin daha önce garipoğlu ailesi için vermiş olduğu beraat kararları gibi skandalların da etkisi var.

Geldiğimiz noktada müvekkil Süreyya Karabulut'ta, Cem Garipoğlu'nun cezaevinden kaçırıldığına dair kanaat var. 5'i münferiden öldürücü 29 bıçak kesisi, henüz yaşarken maktulenin kafası bedeninden ayrılmak suretiyle canice işlenen bir cinayette, aileye bir taziye dileği dahi iletmeden, kanlı kanepedeki mutlu aile fotoğrafı, testereli paylaşımlar, maktulenin katledildiği 3 mart günü yapılan eğleneceler ve kamuoyuna verilen diğer mesajlarla bu cinayete ilişkin hic bir nedamet gösterilmemesi de toplumda bu kanaatin oluşmadında etkili oldu. Bu yönüyle süreyya beyin kuşkuları da son derece yerinde.

61f0190345d2a0391831d46b

'BUNUN İÇİN 9 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ'

Bu kapsamda biz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından ortaya çıkan delillerle CMK m. 172/2 ve 87/4 uyarınca fethi kabir suretiyle mezarın açılmasını talep ettik. Cem Garipoğlunun babası da 06.10.2023 tarihinde dosyaya dilekçe vererek mezarın açılmasını istiyor. Artık Başsavcılğın bir an önce kafalardaki soru işaretlerini gidermesi ve fethi kabirin yapılmasına karar verilmesi gerekir. Kamu vicdanı son derece rahatsız, bu rahatsızlığı giderecek olan da yargılama makamlarıdır. Hukuk devleti tam da bunun için var. Her iki tarafın da bu yönde talebi ve Babasının muvaffakati varken mezarlığın açılmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Bu talepten sonra en kısa sürede fethi kabir işleminin yapılması gerekir. Kamu vicdanının rahatlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi gerekir. Bunun için 9 yıldır mücadele veriyoruz, hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.'

Cem Garipoğlu'nun babasından dilekçe: 'Mezarı açılsın' Cem Garipoğlu'nun babasından dilekçe: 'Mezarı açılsın'

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktıKasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı
WhatsApp mesajıyla duyurdu! WhatsApp mesajıyla duyurdu!
Blinken sarılmak için hamle yaptı... Bakan Fidan'dan karşılık gelmedi!Blinken sarılmak için hamle yaptı... Bakan Fidan'dan karşılık gelmedi!
Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.