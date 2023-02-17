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Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık levrek nasıl yapılır?

17.02.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık kış aylarının vazgeçilmez yemeği olarak görülüyor. Bol salata ile enfes bir lezzet sağlayan balıkların doğru pişirilmesi oldukça önem taşıyor. Fırında levrek tarifi hem pratik hem de lezzetli bir yemek yemenizi sağlıyor. Fırında levrek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık levrek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 406kal

Fırında levrek en lezzetli balık tarifleri arasında bulunuyor. Özel sos yaparak levreğin lezzetine lezzet katacağınız bu tarif sofralarınızın yıldızı olacak. Sağlıklı ve lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız fırında levrek tarifini denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 6 dilim fileto levrek
  • 100 gram arpacık soğan
  • 200 gram cherry domates
  • 2 diş sarımsak
  • 100 gram çekirdeksiz yeşil zeytin
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 yemek kaşığı kapari turşusu
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Servisi için:
  • 1/4 demet dereotu

TARİF

  • Sadece derisi üzerinde kalan fileto levrek balıklarının kılçıklarını ayıklayın.
  • Arpacık soğanları kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırakın. Cherry domateslerin sap kısımlarını ayıklayın.
  • Sarımsakları incecik dilimleyin, suyunu süzdürdüğünüz kapari turşusunu bütün halde bırakın.
  • Fileto levrek dilimlerini deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle çeşnilendirin.
  • Küçük boy bir fırın tepsisine aldığınız balıkların arasına arpacık soğanları ve sarımsak dilimlerini yerleştirin.
  • Cherry domatesleri, kapari turşusunu ve çekirdeksiz yeşil zeytinleri üzerlerine serpiştirin.
  • Son olarak zeytinyağı eklediğiniz fileto levreklerin üzerini yağlı kağıt ile kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirin.
  • Geniş bir spatula yardımıyla bütün halde servis tabağına aldığınız fileto levrekleri, incecik kıyılmış dereotu ilavesiyle bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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