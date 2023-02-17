Özel sosuyla fırında levrek tarifi! Lokum gibi yumuşacık levrek nasıl yapılır?

Fırında levrek en lezzetli balık tarifleri arasında bulunuyor. Özel sos yaparak levreğin lezzetine lezzet katacağınız bu tarif sofralarınızın yıldızı olacak. Sağlıklı ve lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız fırında levrek tarifini denemelisiniz.

MALZEMELER 6 dilim fileto levrek

100 gram arpacık soğan

200 gram cherry domates

2 diş sarımsak

100 gram çekirdeksiz yeşil zeytin

1 çay kaşığı deniz tuzu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 yemek kaşığı kapari turşusu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Servisi için:

1/4 demet dereotu

TARİF Sadece derisi üzerinde kalan fileto levrek balıklarının kılçıklarını ayıklayın.

Arpacık soğanları kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırakın. Cherry domateslerin sap kısımlarını ayıklayın.

Sarımsakları incecik dilimleyin, suyunu süzdürdüğünüz kapari turşusunu bütün halde bırakın.

Fileto levrek dilimlerini deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle çeşnilendirin.

Küçük boy bir fırın tepsisine aldığınız balıkların arasına arpacık soğanları ve sarımsak dilimlerini yerleştirin.

Cherry domatesleri, kapari turşusunu ve çekirdeksiz yeşil zeytinleri üzerlerine serpiştirin.

Son olarak zeytinyağı eklediğiniz fileto levreklerin üzerini yağlı kağıt ile kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirin.

Geniş bir spatula yardımıyla bütün halde servis tabağına aldığınız fileto levrekleri, incecik kıyılmış dereotu ilavesiyle bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

