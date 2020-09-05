ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınladı. Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.

34.dakikada sağ kanattan Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe savunmasını çıkardı ve hızlı atağa dönüştürdü. Fakat sol kanattan topu taşıyan Sinan pasını Caner'e geçiremedi ve atak aut ile sonlandı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 42.dakikada ceza sahasına gelen topu göğsüyle kontrol eden Frey dönerek vurdu kaleci Muammer topu yumrukla uzaklaştırdı

FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! 43.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş sert vurdu kaleci Muammer topu çıkardı

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR

İkinci yarı başladı. Sivasspor'da ikinci yarı oyuna Ninga, Barış, Claudemir ve kaleci Ali Şaşal Vural girdi

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Frey bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

52.dakikada sol kanattan Gustavo topu taşıdı ortasını da yaptı ancak takım arkadaşlarına pasını ulaştıramadı

SARI KART! 54.dakikada Serdar Aziz, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

THIAM KULLANAMADI! 58.dakikada Sinan Gümüş sol kanattan topu iyi taşıdı, ceza sahasında Thiam ile topu buluşturdu ancak şutunu vuramadan savunma araya girdi