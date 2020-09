ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınladı. Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.

ENNER VALENCIA OYUNDA! 64.dakikada Frey ve Sinan çıktı yerlerine Enner Valencia ve Jailson dahil oldu

Sivasspor'da da oyundan Ziya Erdal çıktı yerine Arouna Kone girdi.

GOL! Fenerbahçe Caner Erhin'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

71.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Deniz sağ kanattan ara pasını verdi ancak pasını Valencia alamadı

75.dakikada Luiz Gustavo ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

80.dakikada seken topu önünde bulan Arouna Kone yere inmeden vurdu şutu üstten auta gitti

84.dakikada ceza sahası dışından Arouna Kone vurdu top savunmadan sekip kornere gitti

89.dakikada kazanılan serbest vuruşu Lemos kullandı şutu auta gitti

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve kupayı Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE’NİN KUPASINI THE LAND OF LEGENDS EFSANEVİ KARAKTERİ KİNG VERDİ

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, kupasını The Land of Legends Cup’ın efsanevi karakteri King’ten aldı. Sürpriz bir şekilde kupayı getiren The Land of Legends karakteri King, kupayı takım kaptanı Gökhan Gönül’e verdi.

(Fotoğraf SporSmart kanalından alınmıştır)