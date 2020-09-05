ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınladı. Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare
2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı
7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti
9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti
13.dakikada Sivasspor'dan Erdoğan şutunu çekti top kaleci Altay'da kaldı.
20.dakikada ceza sahası dışından Max Gradel sert vurdu şutu üstten auta gitti.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti
34.dakikada sağ kanattan Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe savunmasını çıkardı ve hızlı atağa dönüştürdü. Fakat sol kanattan topu taşıyan Sinan pasını Caner'e geçiremedi ve atak aut ile sonlandı.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 42.dakikada ceza sahasına gelen topu göğsüyle kontrol eden Frey dönerek vurdu kaleci Muammer topu yumrukla uzaklaştırdı
FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! 43.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş sert vurdu kaleci Muammer topu çıkardı
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR
İkinci yarı başladı. Sivasspor'da ikinci yarı oyuna Ninga, Barış, Claudemir ve kaleci Ali Şaşal Vural girdi
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Frey bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti
52.dakikada sol kanattan Gustavo topu taşıdı ortasını da yaptı ancak takım arkadaşlarına pasını ulaştıramadı
SARI KART! 54.dakikada Serdar Aziz, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
THIAM KULLANAMADI! 58.dakikada Sinan Gümüş sol kanattan topu iyi taşıdı, ceza sahasında Thiam ile topu buluşturdu ancak şutunu vuramadan savunma araya girdi
ENNER VALENCIA OYUNDA! 64.dakikada Frey ve Sinan çıktı yerlerine Enner Valencia ve Jailson dahil oldu
Sivasspor'da da oyundan Ziya Erdal çıktı yerine Arouna Kone girdi.
GOL! Fenerbahçe Caner Erhin'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.
71.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Deniz sağ kanattan ara pasını verdi ancak pasını Valencia alamadı
75.dakikada Luiz Gustavo ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı
80.dakikada seken topu önünde bulan Arouna Kone yere inmeden vurdu şutu üstten auta gitti
84.dakikada ceza sahası dışından Arouna Kone vurdu top savunmadan sekip kornere gitti
89.dakikada kazanılan serbest vuruşu Lemos kullandı şutu auta gitti
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve kupayı Fenerbahçe kazandı.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, kupasını The Land of Legends Cup’ın efsanevi karakteri King’ten aldı. Sürpriz bir şekilde kupayı getiren The Land of Legends karakteri King, kupayı takım kaptanı Gökhan Gönül’e verdi.
(Fotoğraf SporSmart kanalından alınmıştır)
Hem Galatasaray, Hem Fenerbahçe talip oldu!
Fenerbahçe, Legends Cup'un sahibi oldu!
Galatasaray'a dünya yıldızı!
Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
Ümit Karan Vefaspor ile anlaştı
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Okuyucu Yorumları 1 yorum