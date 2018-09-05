Özge Borak'ın dalış tutkusu

Deniz tutkunu olmasıyla bilinen Özge Borak, yaz tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Yaz boyunca denizin keyfini çıkaran Borak, çektiği fotoğrafları Instagram'da yayınladı.

Serbest dalışa merak salan Özge Borak, deneyimlerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Bilen bilir, senelerdir tüplü dalış sevdalısıyım. Ama bu sene serbest dalışa da ucundan kıyısından başladım diyebiliriz. Çok sevdim ve kesin devam edeceğim. İşte biz öyle yıllarca arkadaşlarla kendi kendimize fotoğraf çekmeye çalıştık hep ama ilk defa profesyonel bir gözle beraber çektik. Eline, emeğine sağlık güzel arkadaşım Mert Gökalp çok yaşa. Yazdığınla da utandırdın beni. Ve serbest dalış için beni çalıştıran, “yaparsın aslansın, kaplansın” diye yüreklendiren Hakan Özoğuz var ol, eksik olma. İkinize de bin minnet... Devamı gelsin.. "





