Özge Gürel babasını kaybetti

2015 yılında Kiraz Mevsimi dizisi ile şöhreti yakalayan Özge Gürel, 6 yıldır Serkan Çayoğlu ile birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde evliliğe ilk adımı atarak Çayoğlu'na evet diyen Gürel, babasını kaybetti.

Bir hafta önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Özge Gürel’in babası Ercüment Gürel, hayatını kaybetti. Haberi ses sanatçısı Onur Akay, duyurdu.

Akay, "Oyuncu Özge Gürel dün baba acısı ile yıkıldı.1 hafta önce böbrek rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olan babası Ercüment Gürel, taburcu olmuştu. Ancak dün fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ercüment Gürel maalesef hayatını kaybetti. Ercüment Gürel’in cenazesi 2 Ekim 2021 tarihinde Kamiloba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özge Gürel ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

