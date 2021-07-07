Özge Özpirinçci bebek heyecanını paylaştı! Ultrasona kiminle gittiğine çok şaşıracaksınız

Özge Özpirinçci, aslında 2008'den beri televizyonda ve sinemada başrollerde oynayan bir isim. Ama rating konusundaki şanssızlığı nedeniyle asıl kariyer patlamasını yapması biraz geç oldu. 2015'in en sevilen dizilerinden "Aşk Yeniden" ile rating konusundaki şanssızlığını yıkan Özge Özpirinçci, arkasından gelen ve üç sezon süren "Kadın" dizisiyle Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında yerini aldı. Şimdi de, hem Netflix'te Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte oynadığı "Bir Denizaltı Hikayesi"nin hem de BluTV'de Salih Bademci'yle oynadığı "İlk ve Son"un heyecanını yaşıyor. Asıl heyecanlandığı nokta ise hamile olması.

Ultrason paylaşımı yaptı

Altı yıldır beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başardı. Öğrenildiğinde ise eleştirilere kulak tıkayarak iyi dilekler için teşekkür etti. O günden beri de ilk kez hamileliğiyle ilgili bir detay paylaştı.

Doktor kontrolüne giden Özge Özpirinçci'ye ultrasonda bir köpeğin eşlik etmesi herkesi güldürdü. Hayvan sever yanıyla bilinen ünlü oyuncunun ultrasonda bile onlardan kopamaması hayranlarını şaşırttı.

