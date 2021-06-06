Özge Özpirinçci hamile! Tarkan videosuyla duyurdu: 13 haftalık

Altı yıldır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk’le aşk yaşayan Özge Özpirinçci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Son olarak 'Kadın' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Özpirinçci'nin dokuz haftalık hamile olduğu öne sürüldü.



Ünlü oyuncu çıkan iddialara Tarkan videosuyla yanıt verdi. Tarkan'ın baba olduğunu ilan ettiği videoyu paylaşan Özpirinççi 15 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Öte yandan mutlu bir birliktelikleri olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

Salih Bademci’yle birlikte yeni dizi “İlk ve Son”un çekimlerine devam eden Özge Özpirinçci bebeği için oldukça dikkatli davranıyor.



