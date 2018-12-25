Özge Özpirinçci sevgilisiyle Afrika yolcusu

Özge Özpirinçci, geride bıraktığımız gün 4.5 yıllık sevgilisi Burak Yamantürk’ün 35’inci yaş günü için Arnavutköy’de bir mekanda sürpriz parti düzenlemişti. Dostlar arasında yapılan bu kutlamanın ardından ikili hızını alamamış olacak ki 10 gün sürecek bir tatile çıkma kararı aldı. İkiliden Özge Özpirinçci uçağın içinden yaptığı paylaşımın üzerine şu esprili ve bir o kadar da ilginç yorumu yazdı:

“Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber almazsanız bilin ki safaride dayanamadık araçtan indik ve yem olduk.

