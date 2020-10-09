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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın ölümünü çocuklarına söyleyemedi

09.10.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın ölümünü çocuklarına söyleyemedi

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, eşi Serdar Oral’ın ani vefatıyla sarsıldı. Cenazeye katılamayıp eve kapanan 41 yaşındaki Namal, çocuklarına da acı durumu anlatamadı.

Özgü Namal ile iki çocuğunun babası Serdar Oral, büyük şehrin stresinden ve karmaşasından uzaklaşıp Muğla Köyceğiz'e yerleşmiş, doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Daha huzurlu bir yaşam biçimini tercih eden çift, geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi için İstanbul'a dönmeye karar verdi.

Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Serdar Oral, Beykoz’daki Abdülvehhab Evvab Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZEYE GİDEMEDİ

Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı.

Özgü Namal, mezarlığa “Biricik eşim ve babamız” yazılı bir çiçek gönderdi.

Ünlü oyuncu, evine kapandı, çocuklarına da babalarının vefat ettiğini söyleyemedi. (Uçankuş)

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